Creta, il minuto di silenzio per le vittime dell’incidente ferroviario è pirotecnico

OFI Creta contro AEK Atene. La curva dell'OFI ha acceso uno spettacolo pirotecnico durante il minuto di silenzio per le persone morte nell'incidente ferroviario in cui hanno perso la vita in 57.

Striscione polemico dei tifosi dell'OFI Creta nel silenzio generale: "Mettono in gioco le nostre vite, per il sistema non siamo altro che numeri!". Poi sul campo 3-0 a favore dell'AEK Atene sul campo di Creta.