Una rete da calcio piazzato ed un'esultanza che già conosciamo: così il figlio 14enne del fenomeno portoghese si prende le scene

A quanto pare anche il calcio è una questione di famiglia. Non sempre i figli riescono a ripetere le cose fatte dai propri genitori, ma a volte riescono anche a superarli. Per il momento lasciamo i verdetti ad un altro momento, magari più in là - e ci godiamo sia le ultime prodezze di Cristiano Ronaldo che le prime perle del figlio, Cristiano Jr. Il 14enne portoghese è protagonista di una partenza importante nel settore giovanile della squadre del padre, l'Al-Nassr. Con la maglia della squadra di Ryiad, nella partita di ieri contro l'Al-Ahly, è riuscito anche a mettere un timbro personale che riprendere dal repertorio di famiglia. Un gol su punizione e poi l'iconica esultanza del "sium". Insomma, siamo ancora lontani dai numeri di CR7: ma l'inizio di Cristiano Jr fa ben sperare per l'eredità calcistica del padre. Fonte video: profilo X di "433".