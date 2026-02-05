derbyderbyderby calcio estero Cristiano Ronaldo festeggia 41 anni: il video virale sui social durante la preparazione
Cristiano Ronaldo festeggia 41 anni: il video virale sui social durante la preparazione
Cristiano Ronaldo festeggia 41 anni: il video virale sui social durante la preparazione
Cristiano Ronaldo spegne, oggi, 41 candeline. Il bionico di Madeira è tra le più grandi icone globali, non solo nel mondo dello sport. Ma anche lui, davanti alla solita canzone di auguri, appare emozionato ed un po' imbarazzato davanti la fotocamera.