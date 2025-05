Cristiano Ronaldo Jr, primo gol col Portogallo ed esultanza come il papà

Doppietta ed esultanza come papà, Cristiano Ronaldo Junior incanta con l'under 15 del Portogallo. I primi due gol arrivano nella bella vittoria contro la Croazia

Arrivano le prime due reti per Cristiano Ronaldo Jr con il Portogallo. Il figlio di CR7 alla terza sfida con la maglia della propria nazionale, è finalmente riuscito a segnare. Nella vittoria per 3-2 contro la Croazia, il quattordicenne è stato assoluto protagonista con due splendidi gol, tra doppi passi e scatti brucianti, proprio come il papà, che non ha commentato nemmeno sui social la prestazione del figlio. Nel mentre sul web nascono già i primi screzi, sta nascendo una nuova stella o prevarrà il "cognome pesante".