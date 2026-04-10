derbyderbyderby calcio estero Crystal Palace-Fiorentina, che accoglienza al Selhurst Park: squadre sommerse dai coriandoli e nastri
Conference League
Crystal Palace-Fiorentina, che accoglienza al Selhurst Park: squadre sommerse dai coriandoli e nastri
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Una serata speciale in quel di Londra, soprattutto per il 3 a 0 senza storie inferto alla Viola: ma l'atmosfera messa su dai tifosi è da brividi
Un momento da ricordare per il Selhurst Park e che assicura anche il passaggio ai quarti di Conference League delle Eagles. Così il Crystal Palace travolge una Fiorentina inerme per 3 reti a 0. Ma allo spettacolo della squadra di Oliver Glasner corrisponde anche uno spettacolo sugli spalti inscenato dai tifosi londinesi. All'entrata in campo delle squadre e della squadra arbitrale, i supporter rossoblù iniziano a lanciare dei nastri bianchi che finiscono addosso ai protagonisti in campo. Credits video: "Football on TNT Sports" su X