Ieri, prima e durante Genoa-Inter 1-1, si sono sentiti spesso cori sull'ex sampdoriano Emil Audero: "Uomo di...", etc...

Spiegazione per gli "addetti ai lavori" dai social genoani: Audero ieri e’ stato oggetto di cori non certo per il rigore parato nel derby ma per aver insultato la curvaNord (vuota dopo parecchio tempo dopo il fischio finale di quel derby del 30 aprile 2022) .