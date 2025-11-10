Da Helveg a Bellucci: il calcio italiano piange la scomparsa di Giovanni Galeone

Tributo a Giovanni Galeone, il maestro del calcio libero e audace. Il ricordo di chi ha conosciuto un visionario che ha insegnato a sognare

Ci sono persone che non si limitano a vivere il calcio: lo cambiano, lo colorano, lo rendono eterno. Galeone non è stato soltanto un allenatore. È stato un artista del gioco, un poeta del pallone in un’epoca che spesso dimenticava la bellezza. Un saluto vero e sincero, doloroso e toccante, da parte di alcuni dei suoi ex calciatori (Credits: Derbyderbyderby)