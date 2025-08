David Luiz sbarca a Cipro: l’accoglienza dei tifosi del Pafos

Era tornato nel 2021 in Brasile per vestire le maglie di Flamengo e Fortaleza, ora David Luiz ha scelto di trascorrere gli ultimi anni della sua carriera a Cipro

In un calcio che orienta sempre più calciatori verso la MLS o la Saudi Pro League sul finire delle proprie carriere, non mancano certamente giocatori che prendono scelte in controtendenza. È il caso di David Luiz, che dopo gli ultimi anni trascorsi in Brasile tra Flamengo e Fortaleza ha scelto di fare nuovamente ritorno in Europa per giocare con il Pafos, a Cipro. Il brasiliano accolto da un bagno di folla al suo arrivo (Fonte Video Pafos FC)