Derby del Galles del sud, gli Swans festeggiano con un salvagente…

Jamie Paterson, 32enne attaccante dello Swansea City, ha voluto festeggiare così la vittoria nel derby gallese...con un salvagente...per potersi tuffare fra i suoi tifosi in delirio...

Nella Championship, la seconda divisione inglese, il Cardiff City è sceso in campo con 10 punti in più rispetto allo Swansea, ma con un gol per tempo, il secondo al 96esimo, i padroni di casa si sono regalati un grande successo.