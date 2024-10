Non poteva scegliere partita migliore in cui realizzare la sua prima rete con la maglia del Flamengo. L'ex terzino della Juventus, Alex Sandro, ha infatti piegato il Corinthians grazie al suo gol al 32' del primo tempo...

L'ex bianconero ha così deciso il "Derby del Popolo" nella gara d'andata delle semifinali in Copa do Brasil. La discesa sulla sinistra di Alex Sandro si è conclusa con il sinistro vincente che ha battuto Hugo Souza sul suo palo. Il 33enne brasiliano ha scelto di esultare per il suo primo gol con il Mengão in una partita davvero speciale da queste parti...(Fonte Video Account X De La Cruz da Gávea).