Il derby del Reno tra Fortuna Düsseldorf e Colonia alla Merkur Spiel-Arena ha regalato spettacolo in campo e sugli spalti. All'ingresso sul terreno di gioco le due squadre sono state accolte con grande trasporto dalle due tifoserie...

Il colpo d'occhio è stato impressionante al momento dell'esposizione della coreografia del Fortuna Düsseldorf. I supporters del Colonia hanno sventolato bandiere e acceso fumogeni per rendere incandescente l'atmosfera. In campo poi il match si è concluso con un 2-2 ad alto tasso di intensità (gol di Iyoha e Niemiec per i padroni di casa, di Martel e Maina le reti degli ospiti). (Fonte Account X Casual Ultra Official)