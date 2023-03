Derby della Ruhr, blitz giallonero nello stadio Schalke: ma è settimana nera contro i blu…

L'arrivo degli ultras del Borussia Dortmund all'arena di Gelsenkirchen per il derby della Ruhr contro lo Schalke è impressionante. Scattano tutti verso i loro posti come in un blitz. E poi avanti a forza di fumogeni e fuochi pirotecnici...

Nonostante la possanza del tifo giallonero, si è conclusa una brutta settimana per il Borussia Dortmund. Dopo l'eliminazione dalla Champions League sul campo dei blues del Chelsea, è arrivato il pareggio sul campo dei blu dello Schalke nel derby della Ruhr. Eppure, il Dortmund era passato in vantaggio due volte...ma l'ultimo gol lo ha segnato Keman Keraman per lo Schalke.