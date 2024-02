Derby di Madrid, Marcos Llorente pareggia e fa ironia: “Un corner in fuorigioco? Mai visto…”

Marcos Llorente ha analizzato la partita del Santiago Bernabéu che lui stesso ha pareggiato nel finale. Il riferimento è al gol dell'Atletico Madrid annullato al suo compagno di squadra Savic...

Le sue parole: "Non lo so, ci ha sorpreso perché su un calcio d'angolo il fuorigioco non si è mai visto. Dicono che Lunin è dentro la porta, anche se noi non conosciamo bene le regole, quindi non so cosa pensare...".