Derby di Milano, festa ultras dell’Inter senza cori contro i rivali

di Bruno Bertucci - Milano sponda nerazzurra ha avuto modo di festeggiare. Un gruppo organizzato dell'Inter, conosciuto con il nome di Tori Nord Est, ha omaggiato i cinque anni dalla nascita dei tifosi presenti in Curva Nord. Durante i festeggiamenti sono stati srotolati diversi striscioni con l'effige sel gruppo e sparati in aria fuochi d'artificio. Il tutto è stato condito da torce e fumogeni.

Le immagini hanno fatto il giro del web ma a far notizia è stata la mancanza dei cori offensivi nei confronti della Curva del Milan. Dopo gli accaduti di Dimarco al termine del derby valido per la semifinale di Champions League le due tifoserie proseguono nel loro patto non belligerante, come spiegato sui vari canali social.