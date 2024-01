Derby di Porto, il Boavista: “Ingiustizia assoluta il rosso a Camará”

Secondo il Boavista, l'errore più grande dell'arbitro Manuel Oliveira è stata l'espulsione di Ibrahima Camará, all'88', in seguito ad una mezza rissa tra i giocatori di entrambe le squadre.

C'è chi ritiene che il centrocampista del Boavista "non ha fatto nulla per meritare l'espulsione. Ha avuto un battibecco con Wendell, nella lotta per la palla dopo un fallo, e poi il giocatore del Porto gli è caduto addosso. C'erano giocatori di entrambe le squadre che hanno avuto un comportamento più serio di Camará e nessuno meritava di essere espulso".