Il video

Donnarumma spiega perché ha scelto il numero 25 e se la ride: “Che inglese, fratello!”

desc img
00:29
Lorenzo Maria Napolitano
14 settembre

Nuovo giocatore del Manchester City, Gianluigi Donnarumma ha provato a spiegare in inglese perché ha scelto il numero 25, inconsueto per un portiere. La motivazione ad un giorno molto importante per l'estremo difensore italiano.