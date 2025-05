Dramma Ajax al 99′: la folle esultanza dei calciatori del PSV con i tifosi

Il PSV completa la rimonta in campionato e a novanta minuti dal termine della stagione balza in testa alla classifica. Il gol del Groningen contro l'Ajax viene accolto così da tifosi e calciatori

La folle corsa al titolo in Olanda continua a regalare emozioni e scossoni. Nella serata di ieri si è consumato l'ennesimo atto dello "psicodramma Ajax", col pareggio subito al 99' sul campo del Groningen, che ha permesso al PSV di passare in testa alla classifica a 90' dalla fine della stagione. Un gol insperato, soprattutto per i tifosi e calciatori di Bosz, che hanno seguito il finale della partita dei rivali sugli spalti dopo aver vinto contro l'Heracles con un secco 4-1. Balli, canti e felicità, lo stadio del PSV è rapidamente diventato un catino infernale, la rimonta è avvenuta e il sorpasso decisivo è arrivato. Manca solo una partita al titolo, per Perisic e compagni ci sarà la delicata trasferta contro lo Sparta Rotterdam. Per i rivali dell'Ajax chiusura in casa contro il Twente, ancora in corsa nella zona Europa