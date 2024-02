Prima serata di Sanremo 2024: a sorpresa spunta un ospite speciale: Zlatan Ibrahimovic. L'ex attaccante del Milan, oggi senior advisor di RedBird, + stato protagonista di un siparietto con Amadeus

A proposito del posto d'onore a lui riservato, Ibra si è sentito dire da Amadeus. "Ti ho riservato un posto in prima fila. Anche se non sei primo in classifica..."...