Edon Zhegrova arriva alla Juventus: bagno di folla e parla già italiano

Il neo acquisto della Vecchia Signora Edon Zhegrova arriva a Torino sorridente, con grande entusiasmo. Bagno di folla per lui e già le prime parole in un italiano perfetto, pronto per la nuova avventura in serie A con la Juventus tra sogni e ambizioni.

Il primo giorno di una nuova, grande avventura non si scorda mai, ancora di più per Edon Zhegrova, con un'accoglienza da vero fuoriclasse a Torino. I tifosi bianconeri hanno atteso il neo calciatore della Juventus all'esterno del J Medical prima delle visite di rito, tra applausi e cori. Lui ha ricambiato con numerose foto e tanti sorrisi, sfoggiando già un italiano impeccabile. Video Credits: Juventus, Instagram