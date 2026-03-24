I calci dell'allenatore spagnolo ai cartelloni pubblicitari, poi il collaboratore ivoriano non si tiene e si ribalta: la gioia incontenibile della Blue Moon

La festa dei Citizens ha preso al via con l'insolita doppietta del terzino Nico O'Reilly, che ha regalato al Manchester City la Carabao Cup decidendo la finale contro l'Arsenal. Alla seconda rete del laterale britannico, tifosi e panchina della Blue Moon non è riuscita a contenere la gioia. Da un lato, lo stesso Pep Guardiola si lascia andare ad un'esultanza rabbiosa verso la propria area tecnica, scalciando sul cartellone pubblicitario, dall'altro il suo secondo, Kolo Touré, non riesce a frenarsi e si ribalta proprio dallo stesso pannello calciato dal tecnico iberico. Le immagini della scatenata esultanza sono diventate virali.