Ritorno alle origini, Paolo Guerrero è tornato a casa. Il 40enne attaccante peruviano, che in carriera ha vestito le maglie di Bayern Monaco, Amburgo, Corinthians, Flamengo, Internacional (tra le altre), non ha alcuna voglia di smettere...

Ufficiale il suo trasferimento all'Alianza Lima, il club del suo amore. Guerrero (40 reti in 123 presenze con La Blanquirroja) è stato presentato allo stadio in una vera e propria emozionante rimpatriata con i tifosi: "Da quando mio zio Caíco mi portava con il kit dell'Alianza sognavo questo. L'Alianza è il club più grande del Perù", così Paolo Guerrero ha ribadito il suo amore per i Blanquiazules. (Fonte Account X SAM)