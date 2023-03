Ex Juve, Senko cuore di pietra: nega il gol al bimbo e il piccolo scoppia in lacrime…

Zsombor Senko è stato un portiere della Juventus e attualmente gioca con la maglia del Diosgyori VTK. Ha negato ad un bambino la gioia del gol nel corso dell’intervallo della gara contro l’MTK Budapest.

In occasione del suo compleanno, il bambino ha avuto la possibilità di entrare in campo e realizzare il suo sogno: siglare un gol. Ma Senko in ben due occasioni gli ha negato questa gioia. Senko è stato fischiato e criticato pesantemente anche sui social. "Il portiere ha semplicemente rispettato la mia richiesta”, le dichiarazioni di Sergej Kuznetsov, tecnico del Diosgyori.