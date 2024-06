Sconfitta all'ultimo respiro per il Fluminense contro l'Atlético Goianiense nella gara valida per la nona giornata del Brasileirão. Mateo Zuleta al 95' ha fatto impazzire di gioia gli ospiti.

L'addetto stampa ha esultato in faccia agli avversari. Non l'avesse mai fatto. Felipe Melo, 40enne centrocampista del Fluminense ed ex Fiorentina, Juventus e Inter tra le altre, non ci ha visto più. È scattato dalla panchina e ha spinto da dietro l'addetto stampa dell'Atlético Goianiense...(Fonte Video Account X TNT Sports).