Felix Brych si ritira: il saluto al termine della sua ultima partita da arbitro

L'arbitro tedesco Felix Brych ha terminato la sua carriera da direttore di gara. Al termine della sua ultima partita, ha ricevuto un caloroso omaggio da parte dell'Augsburg e dell'Union Berlino, ultime squadre che ha arbitrato...

Nato a Monaco di Baviera nel 1975, Brych compirà 50 anni tra pochi mesi. Il tedesco ha iniziato la sua carriera da direttore di gara nel 2001 nella Zweite Bundesliga, cioè la Serie B tedesca. Nel 2004, anno in cui ha conseguito la laurea in legge, ha iniziato a dirigere gli incontri di Bundesliga. Nel 2007 ha esordito anche in campo internazionale, con il match tra Lussemburgo e Romania, valevole per le qualificazioni agli Europei del 2008. Il classe 1975 ha arbitrato due finali europee: quella di Europa League nella stagione 2013/2014 tra Siviglia e Benfica e quella della Champions League 2016/2017 tra Juventus e Real Madrid. Nel 2017 e nel 2021 l'IFFHS gli ha assegnato il premio di miglior arbitro, riconoscimento vinto per 6 volte in patria. Dal 2022, ha arbitrato solo partite in Germania e pochi giorni fa, il 17 maggio, ha diretto la sua ultima gara. Al termine del match tra Augsburg ed Union Berlino, Brych ha ricevuto, emozionato, l'applauso da parte delle due squadre. (Fonte Video Instagram Bundesliga)