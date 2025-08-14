Una scena dei festeggiamenti che non è passata inosservata e che dimostra tutto il carattere da leader del difensore brasiliano

Un altro trofeo per Luis Enrique e il suo PSG: i parigini rimontano nei regolamentari lo doppio svantaggio e vincono ai rigori contro il Tottenham. Una Supercoppa Europea che corona la grandissima stagione dei "rouge-et-bleu" e del loro capitano, Marquinhos. Il difensore verdeoro, classe 1994, è ormai il leader di questa squadra che ha dominato in lungo e in largo nel 2025 (tranne che per la finale del Mondiale per Club). Per dimostrare tutto il suo carattere e il senso del dovere di un capitano si è poi reso protagonista di un bellissimo gesto. Una sorta di benvenuto, come a dire: "Ora sei parte della famiglia". Durante la festa e la foto davanti ai propri tifosi, Marquinhos prende la sua medaglia e la fa indossare al nuovo arrivato, Illia Zabarnyi. Il difensore ucraino, infatti, ha firmato un contratto con il club parigino proprio ieri, prima della finalissima di Udine.