Festa PSV, sorpresa Dumfries: l’olandese spunta in…videochiamata

Il PSV festeggia il secondo titolo consecutivo e, come ogni festa che si rispetti, non mancano brindisi, cori... e videochiamate improbabili. Negli spogliatoi in delirio, tra magliette sudate, birre volanti e danze improvvisate, spunta anche un ospite d’onore: Denzel Dumfries. L’esterno dell’Inter, ex idolo di Eindhoven, si è ritrovato improvvisamente catapultato nella baraonda grazie allo smartphone di Noa Lang, che ha deciso di coinvolgerlo nella celebrazione più social dell’anno. In un video esilarante, si vede Dumfries comparire sullo schermo con ancora indosso la maglia da allenamento nerazzurra, il sorriso largo e il braccio alzato, come se stesse per entrare in campo. Un’apparizione fugace, surreale e tenerissima, durata pochi secondi prima che il cellulare venisse travolto dal caos collettivo. Ma il messaggio era chiaro: certe squadre non si lasciano mai davvero, e Dumfries — da casa, in tuta e ciabatte — era lì, a cantare e ballare con loro. A volte, l’Eredivisie passa anche per una videochiamata su FaceTime.