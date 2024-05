Filippine, ma come ha fatto a mangiarsi un gol del genere?

Clamoroso gol mangiato durante la partita tra Davao Aguilas e Don Bosco Garelli United in Philippines Football League. L'attaccante dei padroni di casa si ricorderà a lungo di questo grossolano errore...

Il compagno di squadra stava per segnare ma lui, invece di lasciar entrare il pallone in rete, ha avuto la brillante idea di metterci il piede (aveva così tanta voglia di segnare presumiamo). Palla spazzata via. Si è finto un difensore...(Fonte Video Account X Paucazorla)