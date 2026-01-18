derbyderbyderby calcio italiano Fiorentina, grande commozione nel ricordo del presidente Commisso

LE EMOZIONI

Fiorentina, grande commozione nel ricordo del presidente Commisso

desc img
00:37
Alessia Bartiromo
18 gennaio

Una giornata molto particolare per la Fiorentina, che tra poco scenderà in campo al cospetto del Bologna per onorare al meglio la memoria del presidente Rocco Commisso, scomparso ieri a New York. In allenamento la viola si è resa protagonista di...

Per la Fiorentina non sarà facile calcare il terreno di gioco sapendo che il presidente Commisso non sarà lì per un sorriso o un in bocca al lupo. la squadra viola ha deciso comunque di scendere in campo oggi contro il Bologna, proprio in ricordo del patron e per onorare la sua memoria e ciò che ha fatto per la società. Nell'ultimo allenamento, la squadra si è ritrovata in un momento molto toccante, tutti in cerchio per qualche minuto di riflessione: poi gli applausi e gli occhi lucidi, pronti a dedicare un gol al massimo dirigente prematuramente scomparso. Video credits: Fiorentina, Instagram.