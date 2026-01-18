Una giornata molto particolare per la Fiorentina, che tra poco scenderà in campo al cospetto del Bologna per onorare al meglio la memoria del presidente Rocco Commisso, scomparso ieri a New York. In allenamento la viola si è resa protagonista di...

Per la Fiorentina non sarà facile calcare il terreno di gioco sapendo che il presidente Commisso non sarà lì per un sorriso o un in bocca al lupo. la squadra viola ha deciso comunque di scendere in campo oggi contro il Bologna, proprio in ricordo del patron e per onorare la sua memoria e ciò che ha fatto per la società. Nell'ultimo allenamento, la squadra si è ritrovata in un momento molto toccante, tutti in cerchio per qualche minuto di riflessione: poi gli applausi e gli occhi lucidi, pronti a dedicare un gol al massimo dirigente prematuramente scomparso. Video credits: Fiorentina, Instagram.