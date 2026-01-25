Fiorentina, il ricordo speciale al Franchi per il presidente Commisso

La partita contro il Cagliari passa quasi in secondo piano per la Fiorentina, che ha voluto ricordare ancora una volta, nel proprio stadio, il presidente Rocco Commisso, scomparso prematuramente. Un momento davvero molto emozionante che ha...

La Fiorentina piange la scomparsa del presidente Rocco Commisso, strappato alla vita anzitempo, celebrando le sue gesta in viola e la sua grandezza d'0animo anche al Franchi, prima del match contro il Cagliari. Un momento molto emozionante dove la squadra e le varie categorie del club fino alle giovanili, hanno portato con sé una rosa bianca, con la commozione dei tifosi sugli spalti e il rispetto degli avversari. Video credits: Fiorentina, Instagram.