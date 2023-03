Flamengo irritato da Vidal: finale persa, falli in campo e like all’influencer critico…

Non benissimo Arturo Vidal nella finale di Recopa Sudamericana persa dal suo Flamengo contro gli ecuadoriani dell'Independiente del Valle

Il Flamengo vince il ritorno e va ai rigori ma perde il trofeo. Durante la finale, un Vidal molto falloso come si vede da Espn. E poi sui social "quel" like al commento critico di un influencer (Vini Rubro-Negro su Instagram) del Flamengo nei confronti della prestazione della squadra...chissà come la prenderà il club...