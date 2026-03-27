Magie di Foden, ma stavolta non con il pallone. Il centrocampista inglese sorprende tutti con la sua precisione

Arriva direttamente dalla nazionale inglese la nuova super giocata di Phil Foden. Stavolta, il centrocampista del City non ha pennellato meraviglie con il suo mancino, ma ha sorpreso tutti i suoi compagni con la sua precisione durante una sfida a... freccette! Il classe 2000 ha centrato per ben tre volte lo stesso lo stesso spazio rosso del bersaglio, segnando 180 punti. Visibile è il suo stupore e quello dei cuoi connazionali. Un gesto tecnico che, anche per chi non è esperto di freccette, rende evidente il livello di concentrazione e coordinazione raggiunto dal giocatore.