Il Bodo Glimt continua a sorprendere e stende anche lo Sporting Lisbona: la particolare esultanza di un tifoso sugli spalti

Avete presente Frank Ilett? Ecco, se l'ormai celebre e virale tifoso del Manchester United è ancora in una lunga e interminabile attesa delle cinque vittorie dei Red Devils per poter tagliare i suoi capelli, in Norvegia c'è a chi va decisamente meglio. A quanto pare, anche questo tifoso del Bodo Glimt si era cimentato in questa particolare challenge. Durata poco, considerando che i gialloneri hanno già centrato l'obiettivo battendo proprio lo Sporting, due volte l'Inter, l'Atletico Madrid e prima ancora il City