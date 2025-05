Sfuriata in diretta televisiva del proprietario del Nottingham Forest, Evangelos Marinakis. All'armatore greco non è andato per niente giù il pareggio contro il Leicester City. A fine match è sceso in campo infuriato...

Scena surreale in Premier League. Marinakis è dunque sceso in campo e ha affrontato l'allenatore Nuno Espirito Santo, rimproverandolo forse per qualche scelta e per il risultato finale. Il Nottingham, comunque, si è già assicurato la qualificazione almeno in Conference League, rimanendo in corsa ancora per un posto in Europa League e, addirittura, per la Champions League. Ma se a Marinakis non va a genio qualcosa ecco che succede questo... (Fonte Video Account X Thomas Hal Robson-Kanu - Sky Sports).