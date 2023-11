Fumogeni in campo durante il derby di Bucarest: e fra i giocatori si accendono gli animi…

Durante il derby di Bucarest, Dinamo-FCSB 0-1, gli ultras delle due squadre hanno lanciato in campo oggetti vari, petardi e fumogeni.

A seguito di questi incidenti, la gendarmeria rumena ha emesso numerose multe. Sono state comminate 32 sanzioni, per un totale di 90.600 lei (quasi 20mila euro). Inoltre, 13 tifosi sono stati interdetti dallo stadio per un periodo compreso tra sei e nove mesi e le indagini sono in corso.