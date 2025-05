Furia Ronaldo, Al-Nassr eliminato e il portoghese sbraita nel post-partita

Nessuno ama perdere, nemmeno Cristiano Ronaldo che dopo la sconfitta del suo Al-Nassr si lascia andare a gesti ed urla prima di entrare nel tunnel. La delusione è tantissima

Cristiano Ronaldo è una furia con i suoi compagni di squadra, l'Al-Nassr a sorpresa è uscito dall'AFC Champions League perdendo contro i Kawasaki Frontale. L'eliminazione dalla competizione è una ferita che si apre in una stagione molto complessa. anche in campionato gli uomini di Pioli sono in piena crisi con la testa che dista 8 punti. Nel mentre c'è chi parla di mercato, col portoghese che potrebbe clamorosamente tornare in Europa. (Video @Olyan15k)