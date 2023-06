Futsal, Zicky Té realizza un gol stratosferico di tacco nel derby di Lisbona

Lo Sporting Lisbona batte 3-2 il Benfica e si porta avanti nella serie che mette in palio il massimo titolo portoghese. Gara 4 è in programma mercoledì 21 giugno. Se Merlim e compagni vincono, festeggiano la vittoria del titolo. In caso contrario e, quindi, di successo del Benfica, ci sarà bisogno della bella in programma il 25 giugno.

Venerdì sera, i campioni in carica dello Sporting hanno battuto, in un match molto intenso, gli storici rivali nella terza partita della finale play-off della Liga Placard e si sono portati a una sola vittoria dalla conquista del terzo campionato nazionale di fila. Zicky (22') e Pauleta (26') hanno segnato per i Leoni di Lisbona, mentre Arthur (28') e Diego Nunes (30') hanno fatto centro per le Aquile in una gara che si è risolta solo ai supplementari grazie ad un gol ancora di Pauleta, autore quindi di una doppietta. Ma, come segnala calcioa5anteprima.com, è stato il primo gol, quello di Zicky, una vera prodezza, ad aver spellato le mani al pubblico presente, soprattutto quello di casa.