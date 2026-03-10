Prima del fischio d'inizio della sfida contro il Liverpool, i tifosi del Galatasaray hanno dedicato una speciale coreografia ad Osimhen

"Noi siamo una famiglia, e la famiglia è tutto". Questa è la dedica dei tifosi del Galatasaray ad Osimhen prima del fischio d'inizio della sfida contro il Liverpool. L'attaccante nigeriano non è riuscito a trattenere le lacrime per la coreografia, che vedeva protagonista anche sua madre, deceduta quando era ancora bambino.