Galatasaray ko, il portiere del Konyaspor esulta alla Icardi e scoppia la rissa con Muslera

Il Galatasaray capolista non perdeva da metà ottobre del 2022 in campionato...

Alla fine di Konyaspor-Galatasaray 2-1, Ibrahim Sehic, portiere bosniaco del Konyaspor, ha messo le mani sulle orecchie alla Mauro Icardi per festeggiare la vittoria, ma il portiere del Galatasaray, ex Lazio, Fernando Muslera, non l'ha presa bene ed è scoppiata la rissa in campo...con lo stesso Sehic sbattuto a terra dal portiere uruguaiano.