Galatasaray vince al fotofinish: autogol clamoroso di Yilmaz al 90+8!

Ali Yilmaz, difensore del Trabzonspor, entra in campo al 90' per difendere il pareggio contro il Galatasaray, ma ciò che succede nei minuti finali ha dell'incredibile. Dries Mertens guadagna una posizione dal limite dall'area al novantasettesimo minuto, ultima azione prima del triplice fischio: il belga si posiziona per crossare, e con lui il compagno di squadra Gabriel. Quest'ultimo, mancino, pennella un cross in area cercando presumibilmente Michy Batshuayi, ma finisce sulla testa dell'appena entrato Yilmaz. Il turco, non attentissimo, spiazza il suo stesso portiere, Cakir, regalando la vittoria ad Osimhen e compagni. (Fonte beIN Sports Turkiye)