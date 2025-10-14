Galles-Belgio ha un ospite inaspettato: un topo fa invasione di campo!

Galles-Belgio ha visto una special guest in campo: si tratta di un grande topo che ha percorso tutto il terreno di gioco divertendosi a dribblare i vari calciatori in campo. A nulla sono valsi i tentativi di afferrarlo o scacciarlo: dopo una bella...

In campo fioccano i gol, con la gara tra Galles e Belgio che ha regalato numerose emozioni. Eppure al 65' gli sguardi attenti dei tifosi sono stati rivolti tutti nella porzione di centrocampo, dove ha fatto il suo ingresso trionfale un ospite inaspettato. Si trattava di un grande topo, che ha camminato indisturbato per qualche minuto, con il portiere Courtois che ha persino provato ad afferrarlo. Lui ha proseguito la sua corsa, accomodandosi poi verso il fallo laterale, tra gli applausi dei sostenitori sugli spalti. Video credits TikTok