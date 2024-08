Genoa, ecco la seconda maglia: torna il “Gallinaccio” dopo oltre 40 anni

Bianca, con dettagli rossoblù lungo le spalle e i fianchi, la seconda maglia del Grifone riporta il “Gallinaccio” sul petto dopo oltre 40 anni.

Il Genoa in una nota ufficiale: "Questo stemma, tra i più popolari nella storia del club, venne utilizzato sulle divise a inizio anni Ottanta e, da allora, è stato 'adottato' a furor di popolo dai supporter che lo sfoggiano su caschi, bandiere, sciarpe, adesivi e murales. Lo stemma rappresenta una delle molteplici incarnazioni artistiche del Grifone, simbolo mitologico del club e della città di Genova, nell’articolazione di una delle sue più apprezzate espressioni in forma stilizzata. Sul retro del colletto è visibile la scritta elitaria 'DALL’INIZIO, PER SEMPRE'. L’utilizzo di questo stemma è il risultato della collaborazione con Fabrizio Pianetti, esercente genovese e 'genoano DOC', per l’utilizzo del marchio 'Questione di Feeling' che in questi anni ha permesso a questo format di continuare a propagarsi e vivere di luce propria". (YouTube Genoa Cfc - Official)