Le emozioni fanno da padrone al Ferraris, quando il Genoa lunedì ha superato il Cagliari per 3-0 tra le mura amiche. Sui canali social ufficiali del club è diventata virale l'esultanza di De Rossi alla rete della vittoria, raccogliendo sorrisi e...

Sapeva che non sarebbe stato facile scalare la classifica, eppure non si è mai tirato indietro, sposando il progetto rossoblù con umiltà, lavoro e sacrificio. Daniele De Rossi non è soltanto l'allenatore del Genoa ma un vero e proprio punto di riferimento, già apprezzatissimo dalla piazza, che gli riconosce il merito di aver dato carattere e identità alla squadra, reduce dal pari contro Milan e Pisa e dalla splendida vittoria contro il Cagliari al Ferraris. Al gol che spiana la strada verso la vittoria il tecnico esplode di gioia, tra sorrisi, abbracci e un momento molto emozionante considerato dal club "da pelle d'oca". Video credits: Genoa, TikTok