Genoa, torna Onana: la presentazione in rossoblù è tutta da ridere

Il Genoa ci ha abituati alle grandi presentazioni di Onana giocando sulla musicalità del suo cognome e all'assonanza in diverse canzoni di Rihanna: per il ritorno in rossoblù non poteva mancare un altro motivetto, per un video tutto da ridere

Onana si gode il ritorno in rossoblù con il sorriso dei tifosi e quello della società che gioca ancora una volta sul suo cognome pubblicando un video che è diventato subito virale: salutata Rihanna, questa volta è il turno di una nota canzone di Raye.