Denis e i ricordi di Napoli: il gol al Milan e l’amicizia con il Pocho

El Tanque ripercorre alcuni dei momenti vissuti nella sua avventura a Napoli, dal gol contro il Milan all'amicizia con il Pocho.

Tra Napoli e gli argentini c’è sempre stato un rapporto speciale. Due popoli così lontani ma vicini, così simili ma diversi, uniti nel segno di Diego Armando Maradona. Può confermarlo German Denis, uno dei primi protagonisti del ritorno dei partenopei in Serie A. 15 gol in 72 presenze con la maglia azzurra per El Tanque, ma uno è stato più speciale degli altri. L'ex attaccante argentino lo ha raccontato nel corso dell'intervista concessa a NetBetNews (Fonte Video Account Instagram NetBetNews)