Getafe, che festa al Bernabeu: musica nello spogliatoio dopo la vittoria sul Real Madrid
Getafe, che festa al Bernabeu: musica nello spogliatoio dopo la vittoria sul Real Madrid
00:11
Los Azulones sbancano nella casa del Real: gli ospiti in estasi nel post-partita
Non capita tutti i giorni di farla franca sul manto erboso dello stadio Santiago Bernabeu, ma il Getafe compie l'impresa: un 1 a 0 di misura in casa del Real Madrid che getta i Blancos nello sconforto più totale (scivolando a -4 dalla vetta tenuta dal Barcellona). Per gli ospiti, invece, è il momento dell'euforia: così "Los Azulones" spostano la festa dal campo nello spogliatoio, ballando a ritmo di musica. Per i ragazzi di José Bordalás si tratta di una notte storica! Credits video: profilo ufficiale del Getafe su X