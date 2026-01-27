Giocate e sorrisi in allenamento: Neymar torna in campo con il Santos

Dopo 5 settimane di stop dopo l'intervento al menisco mediale, Neymar è tornato nuovamente ad allenarsi con il Santos

A 5 settimane di distanza dall'intervento chirurgico per risolvere i problemi al ginocchio che lo avevano limitato nel finale di stagione, Neymar Jr è tornato ad allenarsi con i suoi compagni al Santos. La stella brasiliana punta ora a rimettersi in piena forma, perché l'obiettivo è chiaro: far parte dei convocati di Carlo Ancelotti per il Mondiale della prossima estate (Credits @santosfc)