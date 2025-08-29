Immagini surreali che arrivano dalla Romania dove i Craioveni si sono imposti per 3 a 1 sui gufi di Istanbul

Una partita in cui non è mancato nemmeno l'effetto sorpresa e qualche scena curiosa. Il Craiova, squadra rumena, conquista il passaggio e la qualificazione alla fase campionato di Conference League, battendo per 3 a 1 il Basaksehir. Una partita carica di tensioni e molto ruvida nei contrasti che è poi sfociata in un accenno di rissa dopo il terzo gol che ha spento le speranze dei turchi. Ma la cosa sorprendente è che ad essere stato espulso non è stato un giocatore. L'arbitro, richiamato da uno degli assistenti, estrae un cartellino rosso per lo speaker dello stadio che in quel momento si trovava nei pressi della panchina del Craiova e stava annunciando la rete di Steven Nsimba. Così, mentre continuava a urlare il nome del marcatore, veniva accompagnato fuori dal campo.