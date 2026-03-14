In allenamento l'ex portiere della Juventus segna un gol di pregevole fattura e riprende l'esultanza di Messi

Szczesny non è più il portiere titolare del Barcellona, ma incarna comunque alla perfezione lo stile Blaugrana. L'estremo difensore in allenamento ha segnato un gol con precisione chirurgica in una piccola porta e, dopo, ha ripreso l'iconica esultanza di Lionel Messi. Tek, ridendo, si è tolto la maglia e l'ha mostrata a favor di telecamera, richiamando i festeggiamenti di Messi dopo la rete con il Real Madrid al Santiago Bernabéu, il 24 aprile 2017