Grande polemica al derby di Avellaneda: millimetrico il fuorigioco del gol tolto al Racing

Santiago Sosa ha cambiato la traiettoria del colpo di testa di Roger Martínez e ha portato in vantaggio il Racing, ma... il gol è stato annullato per pochi centimetri su richiesta del VAR.

Dopo qualche minuto di attesa e incertezza, l'arbitro ha confermato al VAR la decisione di Lucas Novelli, ovvero che Sosa era in fuorigioco e la partita doveva essere ripresa con un calcio di punizione indiretto con punteggio a zero. Prima della fine de 1' tempo, è stato mostrato il disegno della linea, dove si vede che Sosa era in vantaggio per la posizione della sua gamba destra rispetto al braccio di Felipe Loyola, l'ultimo difensore dell'Independiente.