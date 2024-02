Hull City, gol sbalorditivo di rabona! Ma il gol del secolo diventa un’autorete…

In Championship, 2' divisione, l'Hull City stava perdendo sul campo del Rotherham, fino all'invenzione assoluta di Jaden Philogene...poteva essere il gol del secolo e invece...

Il fantastico gol di rabona non è stato accreditato all'attaccante per una leggera deviazione dalla spalla di Cameron Humphreys mentre la palla entrava. L'Hull City ha poi completato la rimonta vincendo 2-1 in trasferta e salendo al 7' posto con 48 punti dopo 31 partite.